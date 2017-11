Invitation til dig: En unik aften med Costume og SAND

Kom med til en inspirerende aften med SAND og Costume, hvor du får 20% rabat på SANDs nye glamourøse kollektion, der er skabt ud fra mottoet "More is more" og inspireret af det dekadente Versailles-palads udenfor Paris samt den legendariske natklub i New York, Studio 54.

På aftenen får du personlige stylingtips af redaktionens modeeksperter, Thora Valdimarsdóttir og Jeanette Madsen, snacks samt champagne. Samtidig modtager du en særlig gave fra SAND og får desuden chancen for at vinde en overraskelsespræmie.