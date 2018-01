Kom til eksklusiv event med Costume og The Jewellery Room

Det glæder os at invitere dig til en eksklusiv og inspirerende afslutning på Copenhagen Fashion Week, når vi i samarbejde med The Jewellery Room afholder et særligt smykkeevent i Bruun Rasmussens smukke lokaler.

Det byder aftenen på:

Tips til smykkestyling

Photobooth-konkurrence – vis et smykkelook

Oplæg om tidens smykketrends ved The Jewellery Room & Costume

Flotte smykkepræmier

Lækre goodiebags

Eventen afholdes fredag 2. februar klokken 17-19 hos Bruun Rasmussen, Bredgade 33, København K.

Det koster 50 kroner at være en del af denne eksklusive event, men husk det er først til mølle, da der er et begrænset antal pladser.

Meld dig til senest 31. januar på Thejewelleryroom.com.

Vi glæder os til at se dig!