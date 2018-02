Gør dit tøj helt unikt med dette enkle tip

At skifte knapperne ud på sit tøj er, udover en stor visuel forandring, også ekstremt enkelt. Bare vær opmærksom på, at de nye knapper du køber passer til de huller, som der allerede er lavet i tøjet, for ellers bliver det pludseligt lidt mere krævende.

Hop forbi din lokale vintagebutik, eller besøg Stof og Stil og Perlehuset, der bugner af både almindelige, ensfarvede knapper, og specielle små kunstværker.