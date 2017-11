LIV

Det bedste råd, jeg har fået, er ... “at erkende, at ‘livet ikke er, som man har det, men derimod som man tager det’.”

Den person, der ændrede mit liv, er ... “min mand, som jeg mødte, da jeg var 35 år. Meget sent. Men bedre end aldrig.”

Det største, jeg har opnået, er ... “at få to børn med min mand. At have børn er den mest udfordrende aktivitet, jeg har oplevet, og som med længder slår at studere græsk, latin og hebraisk otte timer om dagen – og det ved jeg, for jeg har en bachelor i teologi.”

Jeg bliver nervøs over ... “at skulle parallelparkere.”

Jeg fortryder ... “mine mange unge år med selvhad over mit udseende. Jeg fyldes ofte af bekymring og ærgrelse over, hvor mange voksne kvinder der er utilfredse med deres kroppe. Vores skønhedsideal er alt for snævert. Jeg vil have mangfoldige kroppe i mediebilledet.”

Kærlighed er ... “viljen til at se og anerkende den anden person.”

Jeg griner altid ... “af Den Korte Radioavis på Radio24Syv.”

Jeg vil helst rejse til ... “et naturskønt og mennesketomt sted i Danmark og bare være i sommerhus – enten med høj sol og havbad eller sne og ild i pejsen.”