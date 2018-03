Beth Ditto: “Det er virkelig stærkt at udtrykke selvtillid i en fed krop”

Du har aldrig undskyldt for din person, stil eller krop, og du er blevet et LGBT-ikon. Hvad betyder det for dig?

“Jeg føler mig ikke som et ikon. Jeg føler bare, at jeg er homoseksuel – eller queer – og jeg er virkelig heldig at være født på et tidspunkt, hvor det er meget lettere, end det har været. Folk omkring mig kæmper stadig, men vi befinder os et godt sted i kampen.”

Du har haft nogle meget dristige modeøjeblikke gennem årene. Er der ét outfit, som du husker bedst?

“Det outfit, jeg husker bedst, er et tætsiddende catsuit i elektrisk blå. Det blæste virkelig folk omkuld, da det var cirka et årti før de forandringer inden for kropspositivitet, vi har set de seneste år. Medierne gik i selvsving, og deres holdning var primært: ‘Hvor vover hun at blive set i det outfit? Føler hun ikke skam?’. Det affødte en ny samtale og ændrede virkelig alt for mig.”