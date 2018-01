Cecilie Haugaard: Det ville jeg aldrig gøre på Instagram

I det sekund, jeg gjorde min profil åben for alle, begyndte jeg at betragte den som en del af mit arbejde. Det betyder, at jeg forsøger at undgå at bruge for meget tid på, hvad andre lægger op, og kun åbner Instagram, når jeg selv skal lægge noget op. Det gør jeg inden for de tidsrum, hvor jeg ved, der er mest aktivitet. Derudover er det en meget egocentrisk Instagram-profil, jeg har, da jeg har erfaret, at mine følgere ikke gider at se sjove billeder af mine venner, men primært ønsker at blive inspireret af at se, hvad jeg har på, hvor jeg spiser eller hvor jeg rejser i verden.

Nogle gange glemmer jeg, hvor mange tusinde mennesker, der egentlig kigger med, og så lægger jeg det op, jeg har på hjerte. Måske det også kan gøre andre glade, hvis jeg deler min glæde med dem?”