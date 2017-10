Connie Nielsen: Sådan fandt jeg mig selv

Som teenager havde jeg et stort gåpåmod og en næsten dyrisk vilje, hvor jeg var drevet af, at nu skulle jeg være skuespiller. Det var en tid fuldstændigt uden tvivl. Da jeg så fyldte tyve, blev jeg meget interesseret i filosofi, og jeg spurgte mig selv, om jeg nu også vidste alt det, jeg troede, jeg vidste. Det var en ret lammende tanke, skulle jeg hilse at sige.

En dag talte jeg med en nær ven, som jeg åbenbarede min tvivl for. Hun sagde, at når jeg fortalte om det, så lød min stemme som en lille pige, men at jeg jo ikke længere var en lille pige. At jeg var nødt til at omfavne det faktum, at jeg havde vilje, intelligens og styrke. Jeg k sagt til den lille pige derinde, at: ‘Det er o.k., jeg har bolden’, og fra da af følte jeg ikke, at jeg behøvede at underminere min styrke. Jeg tror, rigtigt mange kvinder holder fast i den der lille pige, fordi det mange steder i vores samfund er forventet.”