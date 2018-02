Dansk designer om vejen til tops – og hvorfor hun ikke valgte den

Hvornår bliver mode interessant?

“Det, der fanger mit blik, er, når folk bryder nogle rammer. Det kan være noget, der er lige ved at være grimt og overgjort, men er stoppet det helt rigtige sted, så det næsten er smukt. Det kan også være, når folk opfinder deres eget designsprog, som rækker ud over de skandinaviske tendenser.”

Hvor er din generation stærkest – og svagest?

“Folk er meget bevidste om, hvad der er korrekt – også her på designskolen, hvor mange laver noget, der passer ind i tiden og forholder sig til den æstetiske skandinaviske bølge. Jeg kunne godt ønske, at flere turde tage chancer. Vi er så påvirkede af Instagram, hvor alt skal tage sig pænt ud. Det er jo fantastisk, at man kan få Beyoncé til at se ens design, men måske kan man også eksponere for meget og for ofte. Jeg ville ønske, at flere gav sig selv lov til at lave noget som en hobby, som giver dem selvkærlighed og anerkendelse for dem selv i stedet for at søge det gennem andre og et medie. Det handler jo om at tjekke ind i sig selv og finde ro.”