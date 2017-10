Dansk it-model: Her skal du købe dine accessories

Den danske model Amanda Nørgaard, der til dagligt bor i New York og er et kendt ansigt på de internationale catwalks, har en uhøjtidelig stil, hvor fund fra små, sydlandske markeder mødes med eksklusive mærker. Og så har hun en forkærlighed for armbånd.

HVAD ER DINE YNDLINGSACCESSORIES?

“Jeg har altid de samme armbånd på: Et sølv bangle-armbånd fra All Blues og et orange armbånd fra Hermès, og i løbet af sommeren har jeg suppleret med et turkist armbånd, som jeg købte på den italienske ø Panarea sidste år, og et perlearmbånd, som min søster har lavet til mig – den kombination er flot til brun hud.

Det må helst ikke blive for højtideligt, så hellere lidt for meget tingel-tangel fundet på markeder og i mærkelige butikker. Jeg går også altid med de samme syv ringe. En blanding mellem guld, sølv, sten og diamanter. Jeg tager dem kun af, når jeg skal arbejde, men det er mest, fordi jeg er doven. Hvis jeg skal udnævne en favorit, er det min slangering i guld med diamanter og rubiner.”