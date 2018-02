Dansk model med autisme tager modeverdenen med storm

Nina Marker er 20 år, en af Danmarks nye, store modeller, der er bosat i New York, går shows for de største internationale modehuse og af Vogue i efteråret blev omtalt som ‘den største model under Milanos modeuge’. Samtidig besluttede hun at stå frem for offentligheden og fortalte, at hun har Aspergers syndrom, der blev diagnosticeret, efter at hun som 15-årig havde en svær depression.

I efteråret stod du offentligt frem og fortalte, at du har Aspergers syndrom. Håber du at ændre noget i modebranchen ved at gøre det?

“Jeg tror ikke, at branchen kommer til at ændre sig lige foreløbig, men jeg følte, at jeg var nødt til at gøre opmærksom på nogle af nuancerne i autisme. Aspergers er en genetisk betinget sygdom og en gren af autisme, der kan udmønte sig i blandt andet sociale vanskeligheder og kommunikationshandicap. Jeg vil gerne have, at folk ved, at autisme kan vise sig på mange forskellige måder, og at os, der har det, for det meste er lige så forskellige og intelligente som alle andre.”