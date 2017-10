HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKEDES SOM IVÆRKSÆTTER?

“Det er vigtigt, at man ikke har en specifik grund til at starte, men gør det, fordi man ikke kan lade være. Jeg startede ikke, fordi jeg tænkte, at det ville være fedt at skabe et brand, eller være iværksætter, men fordi det er min passion. Jeg gør det, fordi lysten til det kommer helt indefra. Det er lidt en kliché, men med god grund – at lysten skal komme helt indefra.

Derudover må man ikke glemme, at det er hårdt arbejde, som kræver et enormt fokus. Det er ikke altid sjovt at være iværksætter, og du arbejder ikke kun fra klokken 9-17, men også når du har fri … ja, selv når du ligger og sover, tænker du på det.

Selv kom jeg hertil på grund af en konstant søgen efter noget nyt og bedre. Jeg startede for to år siden i et lille kælderlokale på Nørrebro, men havde hele tiden lyst til noget nyt og bedre.”