“Der går cirka 25.000 perler til en af mine sweatre”

DU ER ISÆR KENDT FOR DINE PERLEBESATTE STRIK. HVORDAN STARTEDE DET?

“Det var faktisk lidt en tilfældighed. Min far boede på et tidspunkt på Grønland og sendte mig et par håndvarmere med perlesnefnug. De var egentlig ret grimme, men jeg blev optaget af teknikken bag og begyndte at eksperimentere med perlestrik.

I starten prøvede jeg alle mulige metoder af og begyndte så langsomt at udvikle min egen teknik. Mit gennembrud kom, da sangerinden Mette Lindberg bar en af mine sweatre, første gang hun var med i X Factor. På det tidpunkt havde jeg næsten lige født min datter, og det var en helt fantastisk følelse at se mit design i primetime på tv, mens jeg sad og ammede. Mette havde fundet mig via Instagram, der har vist sig at være en helt uundværlig kommunikationskanal for mig som selvstændig designer.

Herigennem bliver jeg kontaktet af forskellige magasiner, butikker og kunstnere fra Danmark og udlandet – blandt andet har Miley Cyrus lige købt en perlebesat, sort sweater. Jeg ved godt, der er en chance for at blive kopieret, når jeg lægger billeder af mine ting ud, men jeg frygter det egentligt ikke rigtigt, da processen bag er alt for kompliceret.”