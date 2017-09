Derfor er alle vilde med opsigtsvækkende sokker

SIGER JERES BRANDNAVN, HYSTERIA, NOGET OM JERES DESIGN?

“Det var ikke let at finde på et navn, der repræsenterede det, vi gerne ville udtrykke. Da mærket er i familie med Happy Socks, ville vi have et ord, der tog hovedbrandets værdier til nye højder, og Hysteria er, bogstaveligt talt, det øverste niveau inden for glæde (på engelsk Hapiness, red.).

Vi anser ordet som en positiv ting; Kvinder skal ikke sættes i bås for at føle det, de føler, handle som de vil og klæde sig, som de har lyst. Hysteria er et stærkt ord, der repræsenterer denne frihed.”

HVILKEN ROLLE SPILLER SOKKER I KVINDERS LIV I DIT DRØMMESCENARIE?

“Forestil dig, at du holder middag for dine venner derhjemme, og en af dem har taget en lille Prada-gavepose med … Du ved endnu ikke, hvad den indeholder, men du ved, at det er noget godt. Det er præcis den følelse, vi vil skabe med Hysteria by Happy Socks. Indtil videre har jeg kun oplevet, at folk er blevet overvældede af smil og lykke, når de modtager et par smukke sokker.

Tilføj vores kærlighed, nøje indpakning, billeder og butikserfaring, og så tror jeg, vi bevæger os ned ad en meget spændende vej.”