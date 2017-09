HVILKE EMNER KAN DU BEDST LIDE AT INKLUDERE I DIT ARBEJDE?

“Egenkærlighed er en favorit, fordi det er så vigtigt og altid relevant.”

HVIKET PRINT ER DIN FAVORIT?

“I 2012 lavede vi et print, hvor der står ‘my pussy my choice’, som en påmindelse om, at alle kvinder selv bestemmer over deres krop. Desværre er printet endnu mere aktuelt i dag, og vi har brugt budskabet adskillige gange siden.”

GRAFISKE T-SHIRTS ER MEGET POPULÆRE FOR SIDEN. HVAD TROR DU, DET SKYLDES?

“I dag er alle meget bevidste og orienterede om sociale problemstillinger, og ivrige efter at deltage for at komme med et statement. Det er vigtigt at have en mening og ikke være stille.”

På torsdag relanceres en stribe af de mest populære T-shirts fra Zeitgeist-projektet i fysiske forhandlere og på Weekday.com.