Derfor kan det føles svært at blive voksen

Hvis voksenlivet er så svært at få greb om, burde vi så ikke tage hul på det noget før, så det måske vil føles mindre overvældende?

“Jeg tror egentlig ikke, at voksenlivets krav vil føles mindre overvældende ved, at man forsøger at leve op til dem allerede som 23-årig. Og jeg tror heller ikke, tvivlen ved at tage store, endegyldige valg vil føles mindre i den alder. Det føles overvældende at blive voksen! Især hvis man forestiller sig, at man skal have styr på sig selv og hele resten af livet først.

Du kommer aldrig til at få styr på dig selv – i hvert fald ikke mere end et par uger ad gangen. Faktisk tror jeg, man er langt bedre rustet til voksenlivet, hvis man har lært at slutte fred med den tanke.

Derfor skal vi selvfølgelig stadig forsøge at tage gode valg, både i 20’erne og i resten af livet – vi skal bare ikke forestille os, at vi kan styre udenom de svære eller overvældende elementer ved at være mennesker.”