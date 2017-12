Derfor skal du vælge smykker efter din frisure

1. Kend kvaliteten

“Der er flere ting, man skal have for øje, når man vurderer kvaliteten af et smykke. Én kvalitet kan være, at smykket er udført i de fineste ædelmetaller af en dygtig guldsmed, en anden kan være, at du har fået smykket af din kæreste, er vild med farven på en kulørt glassten eller har købt det til dig selv i en særlig anledning. Så kan det have en stor værdi for dig, uden at det er ægte. I min optik er den største kvalitet i forhold til et smykke, at det taler til dig, gør dig smuk og understreger din personlighed. Og så må det selvfølgelig ikke gå i stykker.”

2. Pas godt på dem

“Smykker af ædelt guld, sølv og stene kan man bære hver dag hele sit liv, hvis de er ordentligt lavet og ikke er for skrøbelige i deres konstruktion og fatning. Især smykker med perler og i sølv bliver smukkere, når de er i brug. Perlerne får en levende glans, og sølvet oxiderer ikke. Den slags smykker har også godt af at blive renset og efterset hos en guldsmed. Men hvis du har smykker, som har en anden værdi end den ægte, og som er belagte eller oxiderede eller har læderdele, så skal du tage dem af, når du bader, vasker hænder, dyrker sport og sover. Guldbelægninger og oxideringer kan blive slidt af i brug, men kan blive genskabt hos en guldsmed.”