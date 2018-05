MIT BEDSTE MUSIK I LEJET-MINDE

“Forrige år lånte min mand og jeg hans fars autocamper, for alt var udsolgt – både hoteller og sommerhuse. Tomas skulle spille deroppe, så vi havde hans trommesæt og alt muligt andet med bagi og parkerede lige foran indgangen, så vi kunne stille alt hans udstyr op. Autocamperen kom hurtigt til at fungere som en åben bar for alle vores venner, der lige kom forbi til en drink, inden vi skulle ind og høre musik. Det var vildt hyggeligt.”

HER SPISER JEG

“Der er nogle ret gode madboder til Musik i Lejet, men der ligger også en rigtigt hyggelig café, Kongernes Tisvildeleje, på vejen ned til festivalpladsen. Her kan man få rigtig dansk mad som for eksempel en sildemad, men på en lækker og opgraderet måde. Tingene er økologiske, og så har de specialøl. De har også en rigtigt god brunch, men på det tidspunkt er der altid ret proppet med mennesker, for det er perfekt til en morgen med tømmernænd.”

