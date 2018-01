Du vil elske Elin Klings bedste stylingtip

Elin Kling om ...

Bedste stylingtip

“Sort. Jeg har altid elsket at gå i sort fra top til tå. Det gør et vist indtryk, når man kommer ind i et rum, og så er det altid chikt.”

Inspiration

“Jeg har ikke et stilikon, men bliver inspireret af de kvinder, jeg møder, uanset om det er i Heathrow, den lokale 7-Eleven, på Rivieraen, New Yorks Upper East Side eller SoHo. Derfor er det vigtigt for mig at skifte miljø, selvom jeg er glad for min base.”

Yndlingsdesignere

“Jeg er fan af Phoebe Philo, hun har en særlig måde at arbejde med farver på. Det, Demna Gvasalia gør for Balenciaga og Vetements, er lidt for street for mig, men jeg ville ønske, jeg kunne se ind i hans hjerne, for han kan bare noget særligt. Og så elsker jeg Nicolas Ghesquière og Raf Simons.”