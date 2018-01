Elin Kling: Danskerne er de nye streetstylestjerner

Manhattan-inspiration

Som den digitale dronning hun er med blogging, instagramming og salg fra webshop, overraskede Elin Kling alle under den sidste svenske modeuge ved at træde fysisk ud i den virkelige verden og præsentere et modeshow for pressen, invitere kunder ind i designstudiet og senest åbne en shop-i-shoppen hos varehuset Åhléns. Alt sammen i Stockholm, som efter seks år i New York nu er den faste base for hende, mand og baby samt Totême.

“Det føltes som det rigtige tidspunkt. Jeg elskede Manhattan, der har været vigtig for mig for at udvikle min stil og give den lidt ‘spice’ – vi svenskere er jo sådan meget organiserede,” siger hun og laver imaginære kasser i luften med sine hænder.

“Når du i forvejen er meget minimalistisk, kan det nemt blive for kontrolleret, og der er ikke noget sted som New York, især den sydlige del, som kan inspirere dig til at gøre noget anderledes.”

Hun fortæller historien om den lørdag morgen, hvor hun så en ældre mand lufte hund i sin slåbrok i Greenwich Village. Han så bare så chik ud, syntes hun, at det inspirerede hende til den slå-om-frakke, som nu er en ‘hero’ i kollektionerne – betegnelsen for et tilbagevendende design – under navnet Chelsea i forskellige materialer og indimellem andre farver end sort.

“Det var aldrig svært for mig at holde det skandinaviske fokus i New York. Stilen ligger jo i mig, og med den store opmærksomhed på Skandinavien fra andre ude i verden føltes det endnu mere rigtigt. Vi vil ikke lade, som om vi er et New York-brand, selv om vi startede Totême der. Vi vil være det bedste, vi kan, som et svenskt globalt brand uden at miste den internationale vibe og kant, for vores kunder er jo fra hele verden.”

Den moderne uniform

Showet i Stockholm var Elin Klings første modeshow, og det var vigtigt for hende, at det afspejlede Totême som et livsstilsbrand.

“Med forårs- og sommerkollektionen 2018 har vi fundet vores kurs. Vi er meget stolte af den og ville gerne invitere dem med, som har støttet os hele vejen. Det skulle være intimt, derfor holdt vi det ikke på Grand Hotel, men i vores showroom. Jeg ville have lov til at spraye min parfume i rummet, så det blev en totaloplevelse.”

Showet bestod af 18 look. For nogen syner det ikke af meget. “Men det er over halvdelen af de styles, vi har i kollektionen,” smiler Elin Kling.

“Det var helt bevidst, fordi jeg gerne ville vise, at man sagtens kan se godt ud med få stykker tøj, og derfor havde jeg valgt dem ud, som bedst fortæller vores historie. Og meningen med Totême er at give kvinder, der har et aktivt liv, muligheden for at få en ‘uniform’, som de altid kan stole på, og som forenkler deres hverdag, når de skal tage beslutninger om, hvordan de vil se ud, når de arbejder, rejser og er sammen med deres familie.”

“Vores design er måske ikke altid nok, men så kan man gøre ligesom mig og mikse med andre mærker,” siger hun og afslører, at hendes T-shirt og bukser fra Totême i dag er suppleret med en lyseblå denimjakke fra Khaite, sorte ballerinaer med firkantet snude fra Balenciaga og øreringe i guld med maxiperler fra Céline.

Hun ved, at nogle kunder gerne så Totême tilbyde styles i mange forskellige farver, men det er en del af Karl Lindmans og Elin Klings strategi at arbejde efter less is more-princippet.

“Vi bryder os ikke om tanken om at lave en stor kollektion, som sælges to-tre måneder, og så skal den på udsalg, fordi nogle farver måske ikke længere passer. Jeg vil faktisk prøve at arbejde på, at Totême aldrig skal på udsalg. Vi tror, vores produkt er så stærkt, at det salgsmæssigt kan holde i flere sæsoner.”

Derfor tror hun heller ikke på trendanalyser, men følger sin fornemmelse, og oplevelsen med kunderne i deres showroom har banet vej for en idé til, hvordan de bedre forstår hinanden.

“Jeg synes, det er vigtigt, at de ser vores designteam, men også vice versa. Derfor skal alle i firmaet, uanset hvilken position de har, en dag om ugen i Åhléns og ekspedere, så de kan være helt tæt på kunderne. Og jeg kan sagtens se os have flere showrooms, hvor kunderne kan komme ind og se varerne for at få en fornemmelse af dem og så bestille dem online.”

“Når jeg går rundt i byen en tirsdag klokken 11.00, ser jeg tit personalet stå i tomme butikker. Når jeg kigger på min telefon, kan jeg se, hvor meget vi har solgt i vores webshop på samme tidspunkt. Der er forandring i modeverdenen, det er blevet en anden måde at shoppe på, og det kan vi ikke lukke øjnene for.”