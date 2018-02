Ellen Hillingsø: "Vi øver os for lidt på kærlighed"

Jeg tænker, at kærlighed er ... “helt overordnet evnen til at give sig hen, tilgive, rumme og bære over. Jeg synes, vi er så fikserede på den vilde og voldsomme kærlighed, at vi glemmer den lille, stille hverdagskærlighed som for eksempel at holde tilbage for andre i trafikken, være venlig over for dem, der arbejder i kassen, og så videre. Det er jo sådan, at jo mere man øver sig, jo bedre bliver man, og jeg synes generelt, at vi øver os for lidt på kærlighed.”

Jeg griner altid af ... “ret meget.”

Jeg vil helst rejse til ... “ååååhhhh en tur til Paris med min mand og mine unger er aldrig af vejen.”