Fra au pair i Paris til modefotograf i New York

Min alenetid i Paris var blandt andet med til, at jeg begyndte at fotografere for alvor. Jeg fandt et aftenkursus på Parsons i Paris, som jeg dog hurtigt droppede igen, for jeg ville bare ud at fotografere. Jeg gik lange ture og fotograferede ting, jeg så på min vej, satte mig ned og så på mennesker. Paris er så smukt og beskidt, og jeg syntes, at kontrasterne var spændende. Jeg fotograferede blomster og skrald og mennesker, men stadig mest på afstand. Nogle gange fotograferede jeg også pigerne, som jeg passede, og derfra begyndte jeg stille og roligt at interessere mig for portrætter. Jeg søgte ind på fotoskolen Fatamorgana, mens jeg boede i Paris, og startede der, da jeg kom hjem.”

Hvorfor har du valgt at flytte til New York?

“Jeg tog til New York, da jeg var 21, for at studere videre på The International Center of Photography. Skolen ligger i Midtown Manhattan under jorden, og i et helt år brugte jeg stort set al min tid der. Når jeg ikke var til time eller ude at fotografere, var jeg i mørkekammer eller scannede negativer.