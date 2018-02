Fra hypet model til succesfuld stylist: “Det er ikke en verden, jeg ønsker at være en del af”

Hvordan kom du i gang som stylist?

“Jeg arbejdede som assistent for den danske stylist Oliver Fussing i et par år, og da han for et par år siden flyttede til London, besluttede jeg mig for selv at arbejde som stylist for både magasiner og kommercielle kunder.”

Hvordan vil du beskrive din stil som stylist?

“Min stil er nok mere undergrund og punket end meget af det, man ser herhjemme, og egentlig passer jeg måske mere ind i London. Den er lidt grov og orienteret mod tidligere tider. Jeg er vild med at sidde og nørde æstetikken i gamle familieportrætter fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Mange af mine idéer og måder at instruere modeller på er inspireret af kunstnerne Egon Schiele og Luciano Castelli og har referencer til den musik, jeg lytter til: gammel punk, rock og pop fra 80’erne. Jeg er også meget inspireret af fotografen Cecil Beatons selvportrætter og den tyske kunstner Jürgen Cloud. Jeg beskæftiger mig sjældent med trends, og jeg bruger aldrig andres styling som reference, for jeg vil hellere skabe mine billeder ud fra et originalt udgangspunkt.”