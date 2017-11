Ganni-designer: Sådan ser københavner-pigen ud

HVORDAN OPLEVER DU INTERESSEN, DER ER FOR DANSK MODE LIGE NU?

“Der er en massiv forskel, fra da vi startede i 2009. Dengang indførte Nicolaj en tradition med, at vi holdt middage hjemme hos os under modeugen for den internationale presse og indkøbere, men i starten kom der ikke andre end os selv. Her i august var vi så 95 til middag i vores have. Til at begynde med fløj vi de vigtigste indkøbere til landet. I dag kommer de af sig selv. Set med internationale øjne er her sådan helt sødt og smølfeagtigt – arbejdsliv og privatliv yder sammen, og vi cykler bare fra det ene til det andet med ungerne i vognen. Det ligner det lykkelige liv. Oveni ser man utroligt mange ne, danske piger, når man går ned ad gaden. Så jeg tænker, at hele pakken fremstår eventyragtig.”

HVORDAN SER KØBENHAVNER-PIGEN UD I DIN OPTIK?

“For mig er det mere vores henslængte og skødesløse tilgang til mode, der skiller sig ud. Danske kvinder kender sig selv, og vi mikser tingene og skaber kontraster i stedet for bare at se et look i magasin og så tage det på.”