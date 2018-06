Google-direktør Malou Aamund: “Vi skal holde op med at se andre mennesker som glansbilleder”

Forventningspresset ligger i tiden

Malou Aamund ved, hvad hun snakker om. Ud over at opleve den yngre generation hjemme på matriklen oplever hun den også på arbejdsmarkedet i sit job som direktør for den danske afdeling af Google. Hun prøver at gøre op med den tilstræbte perfektionisme både for sine døtre og andre unge kvinders skyld, og så fordi den slet ikke er brugbar: Google har lavet interne undersøgelser og fundet ud af, at det ikke er dem med de højeste karakterer, der klarer sig bedst i virksomheden.

“Jeg prøver at fortælle folk, at der ikke er én opskrift på succes, og at det kræver masser af nedture og nederlag at nå toppen. Ofte hører man ikke om, hvor svært det har været, eller hvilke nederlag der har været på vejen.”

22-årige Aia begyndte at studere psykologi og erhvervsøkonomi på CBS sidste efterår, og hun har også oplevet en kultur, hvor man skal have gode karakterer, tidligt skal tænke over jobmuligheder og på sigt kunne balancere et familieliv ved siden af.

“Du har været god til at fortælle os om dine nederlag. Når jeg føler mig stresset og uforberedt før en eksamen, så hjælper det, at du fortæller mig, hvordan du dumpede tin din bachelor, og at man ikke behøver gøre alt rigtigt hele tiden”, siger hun. Også i modebranchen, hvor Olivia er ved at etablere sig, er kravene blevet skærpet. Malou arbejdede som model i New York efter gymnasiet, men hun var ikke ubetinget begejstret, da Olivia fortalte, at hun gerne ville arbejde som model i sine sabbatår.

“Vi havde en hel del snakke om det. Der bliver stillet nogle vilde krav til nogle meget unge piger, og branchen er meget mere ekstrem nu. Dengang kunne man godt være normal slank, havde det sjovt og gå i byen med sine venner, men i dag er branchen blevet ekstrem professionaliseret. Jeg synes, det er svært, at der bliver stillet så ekstreme krav til de unge modeller”, siger hun og kigger lidt bekymret på Olivia.