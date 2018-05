Den svenske stylist og kreative konsulent Hanna MW, 25 år, har en farverig og legesyg stil. Hun mikser sporty og klassisk tøj og er stor fan af accessories.

“Dette forår er jeg meget tiltrukket af tendensen, hvor man mikser det sporty med det mere festlige og velklædte. Det er en tendens, der er helt i tråd med min personlige stil, som jeg nok mest vil beskrive som legesyg, modig og farverig.”

“Jeg kan se mig selv iklædt smukke kjoler og nederdele i spændende materialer tilsat sæsonens chunky sneakers og cool T-shirts. Jeg er også helt forelsket i toppene med bh-aftegninger, som man så på catwalken hos designere som JW Anderson og Magda Butrym, det gav dem nemlig det rigtige sporty udtryk, som var perfekt kombineret med en feminin nederdel. Jeg er også meget inspireret af Jacquemus – jeg ville gerne plukke deres look direkte fra catwalken.”

“Looket er let at skabe ved at mikse ting, som man allerede har hjemme i garderobeskabet. Jeg kan godt lide tanken om secondhand og kommer helt sikkert også selv til at finde mange fine ting i vintagebutikker – jeg synes, at vi ser meget, som er inspireret af ting fra 60’erne, 70’erne og 80’erne.”

“Forårssæsonen er også fyldt med accessories, og det er alt fra smykker til hårspænder, hatte, perler og strømper – desto mere, desto bedre. Og jeg elsker accessories og samler på strømper og øreringe. Jeg bruger dem meget i min styling, og specielt i mikset mellem det sporty og det mere festlige kan accessories nemt være den lille detalje, der fuldender looket.”