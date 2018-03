Hanne Gaby Odiele om at være interkønnet og udtrykke sig gennem tøj

Du er sprunget ud som interkønnet og har skabt opmærksomhed omkring de problemstillinger, der følger med. Hvordan vil du fortsat bruge din platform til at bekæmpe stigmatisering af ikke-binær kønsforståelse?

“Da 1,7 procent af befolkningen er født interkønnet, (cirka samme procentdel, som er født rødhåret), føler jeg, det er vigtigt at give dem en stemme og bekæmpe stigmatisering i verdenen. Jeg vil fortsætte med at bruge min unikke platform til at belyse problemstillingerne og være en stemme i debatten.”

Du har gået catwalk for alle fra Chanel til Prada og medvirket i kampagner for blandt andre Mulberry, Balenciaga og nu Zalando. Hvad holder dig forelsket i mode?

“Mode er et udtryk for kreativitet og nuet. Jeg tror, mode har hjulpet mig til at acceptere mig selv.”

Hvad er det største, du har opnået?

“At have haft en stabil karriere i over 13 år (som ciskønnet kvinde) og at overkomme mine største personlige hindringer ved at dele min historie med verden.”

Du er ikke bange for at bryde med normerne – både på og af catwalken. Hvad er din hemmelighed til den perfekte personlige stil?

“Vær i øjeblikket, og lad være med at overtænke det. Og lad være med at kigge for længe på dig selv i spejlet.”

Hvad er dine garderobefavoritter til forår, sommer, efterår og vinter?

“Hvis jeg kun skal nævne ét item? Formentlig et joggingsæt! Det er altid et must på flyet.”