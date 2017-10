Her er de enæggede tvillinger og modeller, der stjal Drakes hjerte

Søstrene er netop flyttet tilbage til Stockholm efter i flere år at have boet isoleret langt oppe i de nordsvenske skove, hvor de har sværget til sauna, vandreture og en afkobling fra hverdagens stress og den konstante strøm af billeder, nyheder og indtryk fra de sociale medier. Samtidig er deres karriere netop blevet muliggjort gennem Instagrams billedbårne globalisering.

“Det er selvfølgelig lidt et paradoks, at vi både jagter naturen og det at være of offline og samtidig har bygget vores karriere op i et onlineunivers. Men livet er på mange måder paradoksalt, og det handler om at finde en balance,” siger Elizabeth.

Hun suppleres af sin søster:

“Naturen giver os energi. Man kan nemt miste sig selv i den her branche, hvor alle vil style og fremstille en på en bestemt måde. Derfor er det dejligt at have et sted, man altid kan gå hen og være i kontakt med sig selv.”