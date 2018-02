Ida Rud om mobning, at blive udskammet på gaden og tage ordet 'tyk' tilbage

Du har flere steder omtalt kropsaktivisme som en revolution. Hvad er det, du revolutionerer imod?

“Noget af den kritik, jeg har fået, er, at jeg er en belastning for samfundet, fordi mange automatisk forbinder det at være tyk med at være usund. Vi er kommet langt i forhold til strukturel stigmatisering af mennesker, men mange tror stadig ikke på, at man kan leve sundt og samtidig være tyk. Det er så oldnordisk. Jeg både cykler, svømmer og løber og spiser normalt sundt, men er stadig tyk. De folk skal se tykke mennesker med nye briller uden fordomme. Der kan være mange forskellige grunde til, at mennesker er tykke, og derfor skal billedet nuanceres, så fordommene kan blive nedbrudt.”

Du er jo blevet en offentlig figur. Er der folk, der henvender sig til dig?

“Jeg får henvendelser fra alle mulige forskellige mennesker. Også dem, der har det, man vil kalde en idealkrop, for usikkerheden og følelsen af at være anderledes, ensom og ikke passe ind hører alle størrelser og aldre til – både unge, voksne og ældre kvinder. Tænk at leve et helt liv i mindreværd og selvhad.”