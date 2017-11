Kate Moss taler ud: “Jeg var så forelsket, at det nærmest lammede mig”

Obsessed rummer med blandt andet hvid lavendel, vanilje og musk både maskuline og feminine duftspor, så grænsen mellem det mandlige og det kvindelige både ophæves og sammensmeltes. Som to kroppe i den tætteste kontakt og grænsen mellem Kate Moss og beskueren på de oprindelige billeder. Raf Simons vidste, at han ikke kunne genskabe intensiteten fra dengang, og derfor har han sammen med Sorrenti selv brugt det ubenyttede materiale til kampagnen for den nye parfume.

“Jeg var så passioneret og meget, meget forelsket i Kate dengang, og det var den vildeste følelse at få lov til at indfange det – og at det rent faktisk lykkedes. Det gjorde kampagnen unik og stærk, og det er det, der gør den relevant i dag. Jeg er flere gange blevet bedt om at genskabe den intensitet i en ny kampagne, men det er simpelthen ikke muligt,” fortæller Mario Sorrenti, der ligesom Kate fik sit tidlige gennembrud med kampagnen, men kort efter mistede Kate som kæreste – hun blev træt af hans besættelse af at fotografere hende, har hun fortalt i et interview til ShowStudio.