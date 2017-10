HVAD ER DET SVÆRE VED AT ARBEJDE MED PRINT?

“Skalaforholdet kan være en udfordring. Et print kan se ud på én måde på papir og på en helt anden måde, når det draperes på en gine eller en model. En anden udfordring kan være at lave et langtidsholdbart print, fordi modebranchen er så trend- og sæsonbaseret.

Et godt print er for mig et, der ikke forsvinder igen i næste sæson, men i stedet står som en slags signatur for en designer eller et modehus. Når du ser et print fra for eksempel Missoni, Proenza Schouler eller Paul Smith er du ikke i tvivl om, hvem der står bag.

At beskæftige sig med print er som at dykke ned i historie og kultur. Lige siden de allerførste tekstiler kom til, har der eksisteret print. Et bestemt mønster kunne for eksempel være en signatur for en stamme eller en nationalitet. Det er ret fantastisk, at man både dengang og i dag kan kommunikere via print.

Mit eget signaturprint er stadig under udvikling, og jeg søger hele tiden efter farver og former, der fremstår organiske, men også har et skarpt twist.”





