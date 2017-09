“Jeg var så forelsket, at det nærmest lammede mig”

“Jeg var ret ung, da jeg begyndte at fotografere, og Obsession-kampagnen var en af mine første kampagner. Men jeg var allerede dybt inde i min udvikling som kunstner og havde arbejdet med maleri, inden jeg begyndte at fotografere. Dengang havde jeg en meget umiddelbar tilgang til fotografiet, som måske var lidt naiv og legende, men som også var med til at give billederne noget helt særligt. I dag er jeg langt mere overvejet i alt, hvad jeg gør og fotograferer. Selv når jeg prøver at være spontan, er jeg det aldrig på samme måde, som jeg var dengang,” siger Sorrenti.

Kate Moss fortsætter:

“Det var godt tænkt af Calvin at sende os afsted på den måde. Jeg følte jo, at jeg var på ferie med alt betalt og syntes bare, det var skønt.Vi var så unge og naive. Mario anede knap nok, hvordan man satte film i et kamera, og vi havde ingen anelse om den ikoniske status, som billederne ville få. Det var en one-off. En serie af øjebliksbilleder, der ikke kan genskabes, og derfor forstår jeg virkelig godt idéen med at bruge de gamle billeder.”