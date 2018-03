Kjoledesigneren med de ultraklædelige snit

I det nye Costume, der er på gaden nu, kan du møde fire fantastiske designere, hvis kjoler giver dig lyst til at gemme dine jeans langt væk.

Her får du en smagsprøve på artiklen, når vi introducerer dig til en af Costumes Jeanette Madsens favoritter: Alessandra Rich.

Italiensk-fødte, London-baserede Alessandra Rich er kendt for at skabe glamourøse, men legende design til aftenbrug, som ikke tager sig selv for alvorligt, og som gerne må larme lidt.

Hvilke tematikker leger dine kjoledesign til kvinden anno 2018 med?

“Mine design er moderne og ikke nostalgiske eller bundet op i fortiden eller på sociale tematikker. Mit fokus er på kvinden. Jeg er interesseret i hendes attitude, hendes selvtillid og hendes måde at se verden – sin verden – på.”

Hvordan vil du gerne have, at kvinder skal føle sig i dine design?

“Nogle går efter, at det skal være behageligt, andre vil bare se trendy ud. Mine kvinder vil se fantastiske ud.”

Hvilke udfordringer er der ved at designe kjoler?

“Min største udfordring er at genopfinde nye måder at se kvinden på fra sæson til sæson. Mærkets dna forbliver det samme, men for hver kollektion skal man finde ud af at formidle budskabet med nye ord. Jeg elsker dog altid at fremhæve ankler, skuldre og knæ, der fremstår meget erotiske i det rette outfit.”

En del kvinder synes, det er svært at bruge kjoler til hverdag og på arbejde. Hvordan gør man op med moderne kjolefobier?

“Mode handler om at have en fest med sin stil, så kvinder skal give slip på deres angst for at prøve nye ting til hverdag. Et par kæmpe solbriller og flotte, store øreringe kan altid løfte en enkel kjole.”