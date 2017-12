Kvinden bag Hay om succes og bagsiden af tidens fokus på Danmark

HVORNÅR VED DU, OM ET SAMARBEJDE ELLER ET PRODUKT ER RIGTIGT?

“For mig er det ren mavefornemmelse. Samarbejder, som dem vi har lavet med for eksempel Ikea, Chart Art Fair og Frederik Bille Brahe, er ikke interessante for samarbejdets skyld, og jeg ønsker ikke at have et stort navn til at designe for os, hvis vedkommende ikke bringer noget interessant til bordet. Vores kunder er intelligente og bliver ikke forført af et navn alene. Et godt eksempel er vores samarbejde med den franske kunstner Nathalie Du Pasquier fra 2014, hvor vi sammen lavede puder, håndklæder og notesbøger.

Det er et af de samarbejder, jeg er meget stolt af, og hun har netop udtalt i Wall Street Journal, at samarbejdet med os medvirkede til, at flere store gallerier fik øje på hende. Det plejer jo tit at være den anden vej rundt, og det gjorde mig enormt stolt. Jeg stoler på min intuition og er ikke så bange for at prøve noget nyt. Jeg har ansvaret for at kuratere alle vores accessories – det vil sige alt det, der ikke er møbler, og jeg arbejder med udviklingen af produktkategorier og materialer. Jeg orienterer mig i hele verden i forhold til at vide, hvad der rører sig, og hvad der kunne være spændende for Hay om to-tre år. Jeg skal også sørge for at komme i vores butikker og tale med vores sælgere, produktudviklere og designere og ud fra det træffe beslutninger i forhold til, hvad der vil skabe værdi for virksomheden og sælge hos vores kunder. Jeg er meget lidt selvkritisk, hvis jeg får en idé til et nyt produkt. Jeg er af den overbevisning, at der indimellem skal være en, der tør tro på en idé og virkelig gå efter den. I mit privatliv kan jeg godt være vaklende i mange henseender, men hvis jeg vil lave en tandbørste til vores sortiment, gør jeg det – også selvom der er nogle, der synes, at det er fjollet.”