“Lad være med at kalde mig Sana. Jeg er Iman”

“Jeg kan jo genkende mig selv lidt i Sana i forhold til det med at være den eneste, der bruger hijab. Men det har aldrig været et problem for mig, og det har aldrig forhindret mig i at få venner. Man bliver helt sikkert mere synlig, men jeg elsker islam, og jeg er meget, meget stolt af at være muslim. Så jeg bærer tørklædet med stolthed. Tøj definerer, hvem du er, og det er det, tørklædet gør for mig. Jeg føler mig som mig selv, når jeg ser mig i spejlet med hijab på.”

Ejede intet sort tøj

Nu har Iman brugt hovedbeklædningen i syv år og har for længst tilpasset den sin stil. Hun køber ofte sine hijabber, når hun er på ferie i udlandet, hvor udvalget er større. Den røde, hun i dag har parret med en lang, hvid kåbe, er fra Istanbul.

“Før jeg begyndte at spille Sana, ejede jeg ikke noget sort tøj. Det var meget mærkeligt for mig at begynde at gå i sort. Jeg havde indspillet tre dage i træk, hvor jeg kun havde sort på, fordi Sana skulle være meget trist og nedrykt. Dagen efter tog jeg rosa på. Det havde jeg virkelig brug for.”