I årene efter topmodellen Lykke May blev mor, holdt hun en pause med modelarbejdet, mens hun helligede sig sønnen Shooter, kunsten og at hjælpe mennesker i nød. Nu er Lykke May tilbage, og vi har gjort hende klar til at møde vintermånederne i lækker uld, klassisk tweed og denim. Lag-på-lag giver looket et personligt twist, men hold det gerne i samme vinterlige nuancer af beige, brun, grå og kirsebær.

På en gade centralt i København lukker Lykke May dørene op til sin lejlighed, hvor hun og sønnen Shooter bor. Hun er ved at forberede frokost. Menuen står på bønnesalat og laks. Lykke May elsker at lave mad og er god til det – hendes mor er kok, så hun er opdraget med, at man selv laver maden, og at man går op i, hvilke råvarer man bruger. På væggen i stuen hænger et maleri i forskellige nuancer af blå, og når man kigger efter, kan man se skikkelsen af et lille barn. På spørgsmålet om, hvem der har lavet det, svarer hun: “Det har jeg.”

Lykke May har nemlig ikke kun brugt sit liv i modelbranchen, hun har også arbejdet på et galleri i New York, medvirket i Susanne Bier-filmen En chance til fra 2014 og dedikeret 1,5 år til at hjælpe syriske flygtninge. Hun blev opdaget af en fotograf som 13-årig og skrev kontrakt med et modelbureau her i Danmark. Som 15-årig tog hun til New York i to uger. To dage efter sin ankomst blev Lykke May hyret af italiensk Vogue til en serie, der blev skudt af mesterfotografen Peter Lindbergh i L.A. Så var stilen ligesom lagt. Og May Andersen, som hun er kendt som i USA, endte med at blive i New York i 16 år.

“Min mor ville gerne have, at jeg færdiggjorde skolen, men jeg var allerede ret skoletræt. Jeg fik gode karakterer, men var bare ikke interesseret i at være der,” fortæller Lykke May.

Nu er pausen slut, og Lykke May er tilbage som model. Under modeugen i Paris åbnede hun showet for Anne Sofie Madsen, og vi har overtalt hende til at skyde serien her til Costume.