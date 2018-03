Det elsker mænd ved kvinder

En kvinde, jeg ser op til, er … “min veninde Pernille (Rosendahl). Hun har brugt store dele af sit privatliv og sin karriere på at give en stemme til alle dem, der ellers ikke får så meget taletid. Vi lærte hinanden at kende, fordi hun sendte mig en besked på Instagram for snart seks år siden, hvor hun mere eller mindre bare skrev 'Jeg synes, du virker sej, har du ikke lyst til at spise en frokost?'. Så det gjorde vi – og vi faldt helt pladask for hinanden. Hun er modig, hun er frygtløs, hun er stærk, hun er skrøbelig på den fineste vis og så er hun et menneske, der bruger meget energi på, at folk omkring hende skal have det godt. Og det sætter jeg i hvert fald pris på som et af de mennesker, der er omkring hende.”

Kvinder har lært mig … “at lytte efter, nuancere mig selv og finde frem til lag i mig selv, jeg ellers ikke havde fundet. Mange kvinder har et mere finjusteret og avanceret følelsesregister end mange mænd. Det holder jeg meget af og føler mig meget inspireret af.”

Det flotteste, kvinder kan have på, er ... “et smil og sommerbrun hud. Beklædning og forfængelighed bliver overflødigt, hvis man har et mildt ansigt med et smil på læberne.”

Det bedste ved kvinder er … “deres kompleksitet, energi, varme og styrke. Jeg har altid haft betydeligt flere kvinder i mit liv end mænd, og jeg tror, det skyldes den umiddelbare følsomhed og ro, som mange kvinder besidder.”