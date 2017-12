Mathilde Gøhler om sin største drøm og forholdet til Remee

Hvad er det ved ham, der gør, at det er ham, du vil dele dit liv med?

“Der er mange ting, jeg beundrer Remee for. Jeg har en dyb respekt for, hvor vanvit- tigt dygtig og dedikeret han er i alt, hvad han foretager sig. Han er typen, der altid har sit hjerte med og brænder for de ting, han laver. Det er virkelig inspirerende. Men det vigtigste, og det der gør ham til den mand, jeg vil dele resten af mit liv med, er, at han er det mest kærlige og omsorgsfulde menneske, jeg kender.”

Hvilke drømme har du for fremtiden?

“Karrieremæssigt er det en stor drøm for mig at blive booket til Victoria’s Secret. Hvis de ringede en dag, ville jeg blive rigtigt glad. Om fem-ti år arbejder jeg for- håbentligt stadig som model, men jeg har sandsynligvis suppleret det med ere projekter, der ligger udenfor modelarbejdet. Jeg elsker at involvere mig i velgørenhed og spændende startup-projekter – og det tror jeg bestemt, jeg vil bruge endnu mere tid på i fremtiden.”