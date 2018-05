Opdaget på Instagram: Fra 22 likes til Nørgaard på Strøget

Hvad betyder de sociale medier for dig?

“Instagram giver mig en total frihed til at kommunikere visuelt, hvordan jeg gerne vil have mit brand til at fremstå, og jeg kan skabe nogle mikrouniverser i den måde, jeg præsenterer tøjet på – for eksempel ved at ringe rundt til nogle veninder, som bliver fotograferet i kjolerne foran en container-lastbil. Mediet udvisker også nogle geografiske grænser, som gør det muligt at komme tæt på forskellige mennesker, man ellers ikke ville have mødt. Jeg har faktisk fået henvendelser fra følgere i Asien og Australien, som gerne vil være en del af produktionen af mit tøj, men jeg vil ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg sendte produktionen ud af landet. Så er det ikke ‘mit’ mere.”

© Olivia Mikka Rohd