Amerikanske Lexie Smith bager brød og bruger det som kunstnerisk virkemiddel – blandt andet på de billeder, hun lægger ud på Instagram. Med det ældgamle håndværk vil Lexie Smith have os til at sætte spørgsmålstegn ved verden omkring os. Danske Object faldt over hende på Instagram og overtalte hende til at være ansigt i deres sommerkampagne, hvor hun fra sin lejlighed i New York fortæller sin historie – for at inspirere andre til at fortælle deres.

Object fandt frem til dig via Instagram. Hvad er din holdning til sociale medier?

“Mange af mine kontakter og de samarbejder, jeg laver, opstår via Instagram, så det er et meget brugbart værktøj. Det er også derfor, at jeg stadigvæk bruger det – for der er også en bagside ved sociale medier. Jeg er taknemmelig for den stemme, det har givet mig, og at det kan skabe kontakter over hele verden. Jeg kan lægge noget op og få en reaktion med det samme – jeg har for eksempel fået en besked fra en 20-årig pige, der siger, at mit arbejde har været med til at bekræfte hende i den, hun er, og det bliver jeg meget rørt over. Jeg tror, hun identifcerer sig med den måde, mit arbejde favner mange forskellige dele af en kvindes identitet – det er ikke hængt op på et primært feminint eller et åbenlyst maskulint ideal. Jeg synes, at det er vigtigt, at du viser mere end bare et glansbillede af dig selv og din stil på Instagram, at du er ærlig og bruger mediet til at formidle dit arbejde. Jeg har det bedre med at vise små bidder af mit liv, ting, jeg går op i, og æstetik, der tiltaler mig, end bare hvilket outfit jeg har på. For at jeg kan tage mig selv alvorligt, er det vigtigt for mig ikke bare at vise mit ansigt hele tiden – det er også derfor, at den her kampagne udfordrer mine forestillinger om mig selv, fordi jeg jo skal have det o.k. med, at mit ansigt er blæst op.”