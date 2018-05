Hvad synes du generelt om de sociale medier?

“Jeg har det nok som de fleste lidt ambivalent. Det er skønt med søde følgere, der roser én, men det er også mærkeligt at vise små glimt af sit liv. Mange skriver, at jeg aldrig laver noget grimt, og at jeg garanteret har et perfekt liv. Det har jeg bestemt ikke, men jeg viser jo det, jeg tror, vil inspirere andre.”

Er sociale medier den bedste måde at brande sig selv på?

“I 16 år havde jeg i samarbejde med min mor butik i Indre København. Nu har vi lukket den, og de sociale medier er en god måde stadig at have kontakt udadtil, indtil jeg finder ud af, hvordan mit brand skal vokse. For nogle år siden havde jeg en blog, og den vil jeg gerne genoplive, så jeg kan gøre mit univers fra Instagram endnu bredere ved at sætte ord på billederne og måske skrive de kageopskrifter, som mine følgere efterlyser.”