Er det vigtigt at have venner i forskellige aldre?

Pernille: “Jeg mener, at det er et sundhedstegn, når vi er omgivet af så mange forskellige aldersgrupper som muligt. Det er vigtigt, at vi rækker ud efter ældre og børn, og jeg gør virkelig noget for at have venner i alle aldre. Som kunstner er det eneste, jeg ikke må, at gå i stå, og også her giver det mig så meget vitalitet ikke kun at være omgivet af folk på min egen alder.”

Stephanie: “Ja, men det kræver jo mere at dyrke og opdyrke et venskab, især når man er over 30. Det kræver tid, når man skal ud over den kerne af jævnaldrende venner og veninder, man har haft, siden man voksede op.”