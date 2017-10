“Jeg kan godt lide at have kontrol over så meget som muligt. Især fordi jeg, siden jeg var helt lille, har lært, at der er så meget i livet, man ikke kan styre: sygdom, glæde, kærlighed, sorg. Folk kan blive taget fra dig, når du mindst venter det, og blive en del af dit liv på samme måde. Jeg har altid været spirituel og dyrket clairvoyance og den slags, både for at forstå ting og for at være mere åben.

Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have børn, men man ved jo ikke, om man kan få dem. Da jeg blev gravid, troede jeg simpelthen ikke på det. Jeg tænkte, at det var for godt til at være sandt, og jeg har det stadig sådan, når jeg vågner op med mit livs kærlighed på den ene side og min søn på den anden i vores drømmehus på Frederiksberg, at det er for vildt. Jeg får et stort sug i maven af glæde over, at det her, det har jeg i hvert fald fået lov til at få med.”