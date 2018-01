Sådan bliver en model opdaget

HVAD ER DET BEDSTE VED DIT ARBEJDE?

“Jeg elsker, når jeg finder de der typer, der ikke er naboens kønne datter, dem der ikke selv ved, hvor smukke de er. Det er helt vidunderligt at følge deres udvikling og transformation, når de selv begynder at tro på det. Måske er de tidligere blevet drillet med flyveører, fregner eller lignende – og så er det ret fantastisk at se, hvordan deres fremtoning og udseende ændrer sig, når de langsomt får mere selvtillid. Og så elsker jeg, at det er en del af mit arbejde at gå rundt og give folk komplimenter. Alle har noget unikt, og jo mere man leder efter skønhed, jo mere af den får man hele tiden øje på. Jeg kan ikke lade være at scanne folk og lægge mærke til en masse små detaljer – mine øjne søger konstant noget smukt og spændende.”

HAR DU ET GODT RÅD TIL DE, DER VIL SCOUTES?

“Lad være med at gå rundt med et ønske om at blive scoutet! Hvis du, dine venner eller familie mener, du har potentiale, så send selv en ansøgning via vores website: Lemanagement.dk.”





