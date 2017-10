Se Skam-stjerne i front for Erdem x H&M

HVORDAN VAR DET AT ARBEJDE SAMMEN MED BAZ LUHRMAN?

“Jeg prøvede hele tiden at se ham for mig i tæt samtale med Leonardo DiCaprio og andre store stjerner, og det føltes så rart, at han var venlig og normal. Han var ikke en diva, og det fik mig til at føle mig meget heldig. At være en af de få, der har arbejdet tæt sammen med ham, og ikke mindst set og lært en hel masse af måden, han arbejder på, var spændende.

Baz brugte meget tid på at snakke med os skuespillere, både før og under indspilningen. Han spurgte ind til, hvad vi tænkte om alt muligt, hvad vi forestillede os og så videre, selvom det var en virkelig kort film. Han var meget rolig og afslappet, og virkede som en utrolig sød og intelligent mand. Jeg var imponeret over, hvor godt gennemtænkte og komplekse, hans idéer var.”