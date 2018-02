Skuespiller Sarah-Sofie Boussnina: Denne type kvinde nægter jeg at spille

I dag står hun så over for sit internationale gennembrud med Knightfall som spydspids og yderligere to internationale spillefilm i kølvandet: Mary Magdalena, der fortæller historien om Jesus-kulten set fra kvindernes synspunkt, og The Bird Catcher, hvor hun spiller endnu en jødisk pige, men denne gang i hovedrollen i en historie, der udspiller sig i Norge under 2.Verdenskrig.

“Jeg har besluttet kun at portrættere realistiske kvinder. Det betyder, at jeg siger nej til mange gode manuskripter, fordi kvinderollerne er fremstillet for ensidige. Vi har så mange roller i den virkelige verden, og derfor er det vigtigt for mig, at de kvindebilleder, jeg er med til at vise på film, er nuancerede og nogle, man kan identificere sig med. Der er ikke brug for fiere forestillinger, vi skal leve op til, som kan give lavt selvværd,” siger hun og sætter sig mere ret op i stolen.

