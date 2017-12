Sophie Bille Brahe: “Modebranchen er en nådesløs verden”

HVAD ER DIN VISION FOR FREMTIDEN?

“Min drøm er at lave et skandinavisk designjuvelerfirma, der lever videre, når jeg en dag ikke er her længere. Et smykkefirma, hvor folk ved, at når de køber et smykke hos mig, har de det for altid. For seks år siden startede jeg mit firma for alvor og ansatte samtidig min første medarbejder. Selvom jeg har syv ansatte i dag, er vi stadig et meget lille firma, men det handler hele tiden om at tage de skridt, man kan klare uden at indgå for mange kompromiser.”

“Jeg ville elske på sigt at have forretninger rundt om i verden, men i første omgang handler det om at placere mig i den rette kontekst. Mange af de juvelerer og smykkefirmaer, der eksisterer, er ofte gået i arv gennem generationer og har bygget et renommé op over lang tid, så for mig er det afgørende, at indkøbere og pressen forstår kvaliteten af mine smykkers design og håndværk. Det er også en af grundene til, at jeg i sommer holdt præsentation i Paris under Haute Couture-modeugen – den eksklusive kontekst passer godt til mine smykkers historie og værdi, også selvom mange bærer dem til hverdag sammen med jeans og T-shirts. Jeg rejser meget i forbindelse med salgsmøder og modeuger, hvor vi har præsentationer. Alene i september og oktober i år var jeg væk on and off i en måned. Med vores store kunder gør det en forskel, at jeg er der – det har mere power, når det er mig, der forklarer tankerne bag. Mine smykker er så personlige, og jeg er den bedste repræsentant for dem.”





