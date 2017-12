Stephania Potalivo: Dét gør mig nervøs

Det bedste, jeg gør for mig selv, er ... “når jeg slapper hundrede procent af – både mentalt og fysisk. Min hjerne er på konstant overarbejde, da jeg tit overtænker tingene.”

LIV

Det bedste råd, jeg har fået, er ... “at jeg skal give mig selv lov til at være ked af det. Det sagde min veninde på et tidspunkt, hvor jeg var meget ked af det. Nogle gange er accepten af en følelse rigtigt rar, frem for at man altid skal være så løsningsorienteret.”

Den person, der ændrede mit liv, er ... “min forlovede. Jeg var glad, før jeg mødte ham, men jeg har bare en helt anden ro indeni nu.”

Det største, jeg har opnået, er ... “at få min drøm om at blive skuespiller til at gå i opfyldelse.”

Jeg bliver nervøs over ... “om jeg kan blive ved med at arbejde som skuespiller – det tror jeg, de fleste skuespillere kender til. Det er en enormt usikker branche, og du ved aldrig, hvornår der kommer et job. Derfor er det fedt at udvikle noget selv, og jeg har stor respekt for dem, der laver deres egne ting.”