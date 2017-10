Stylisten: Her er skoene, der redder ethvert outfit

HVAD BETYDER ACCESSORIES FOR DIN STIL?

“Min stil bygger på enkelthed og minimalisme, og her kan accessories gøre en stor forskel. Jeg går altid efter devisen ‘less is more’, men et par øreringe eller en chik taske kan virkelig tilføje det særlige, lille ekstra touch.”

HVILKE ACCESSORIES GÅR DU ALTID MED?

“Jeg har altid mine smykker på. På venstre ringfinger sidder min forlovelses- og vielsesring i hvidguld med diamanter sammen med en diamantring i rosaguld, som jeg fik, da min datter blev født. På højre ringfinger sidder min ring i rosaguld fra Repossi, som jeg elsker, fordi den er enkel, men samtidigt speciel.

Jeg er også glad for mine armbånd, som jeg mikser på samme måde som mine ringe. Jeg har et tennisarmbånd, jeg fik, da min søn blev født, et smalt armbånd i rosaguld med mine børns initialer i diamanter fra Neva Oslo og et diamantarmbånd fra Tiffany’s, der var en morgengave fra min mand.”

