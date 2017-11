Stylistens julepynt: “Det er det bedste, jeg nogensinde har fået til mit træ”

HVORDAN SKAL TRÆET PYNTES?

“Mit juletræ er som en dagbog. Pynten er ting, jeg har købt forskellige steder og på forskellige tidspunkter. For eksempel en julekugle, jeg kan huske, jeg købte i Los Angeles, eller en ting fra Trunk Show i Tullinsgade i København, og ting, børnene lavede, da de var små. Det er lidt på samme måde, jeg har det med Instagram: Det er en dagbog, man åbner og kigger i. Det er et stort virvar af smuk pynt, og tingene kan godt variere. Jeg har for eksempel flere forskellige stjerner til toppen af træet – blandt andet en gammel en i sølv, fra da jeg var barn. Mit nyeste køb, som jeg er så begejstret for, er nogle små ‘levende’ lys i plastik. Det er det bedste, jeg nogensinde har fået til mit træ. De har en fjernbetjening, så jeg kan sidde og tænde alle lysene på en gang. Den har kun én knap, så alle kan finde ud af at betjene den – ikke ligesom de fjernbetjeninger til tv’et, hvor der er hundredvis af knapper.”