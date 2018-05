Supermodel Vanessa Axente: “Jeg bliver nervøs over alting”

Den ungarske model Vanessa Axente indledte sin karriere som 14-årig, åbnede Pradas show som 17-årig og har siden da arbejdet for verdens største modebrands og har for nyligt skudt en serie i rent Chanel for Costume – men egentlig drømte hun om at blive bilmekaniker.

Vi har bedt Vanessa Axente afslutte en række sætninger.

Hverdag

“en stor, lækker morgenmad . Jeg kan ikke starte dagen uden morgenmad, som jeg sidder med i minimum halvanden time.”

Jeg træner ...“15 minutter på motionscyklen, 15 minutter med små vægte og 15 minutters træning af ben. For det meste smutter jeg i træningscentret, men hvis det er varmt, tager jeg en løbetur på 30 minutter. Og så dyrker jeg yoga tre gange om ugen.”

En hverdagsklassiker er ... “ at meditere.”

Hverdagslykke er ... “at smile og være taknemmelig for alt, hvad jeg har – særligt et godt helbred og en god familie.”

Min dag slutter med ... “at jeg læser en bog i sengen. Det hjælper mig med at slappe af og slå min hjerne fra.”

“min Kindle og Omorovicza Queen of Hungary Mist .”